Başkan Erdoğan Zafer Günü kutlamaları için Bakü’de! Karabağ Zaferi töreninde önemli açıklamalar: Zaferimiz kutlu olsun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi için düzenlenen törende açıklamalarda bulunuyor...

AHaber CANLI YAYIN

KARABAĞ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN

Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Zaferimiz kutlu olsun... Kalpleri vatan diye çarpan gazilerimizden Allah razı olsun. Destansı mücadele ile 30 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan silahlı kuvvetlerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azberyacan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir.

BİZ NE KİM TUTARIZ NE DE GEÇMİŞTEKİ ACILARIN TEKRAR YAŞANMASINA İZİN VERİRİZ

Karabağ Zaferi büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Bu zaferi bir son olarak değil Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Barışın hakim olmasın Asya'dan Avrupa'ya hizmet edeceği kanaatindeyiz. Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu konuda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz.

TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz.