Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği

Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki jandarma personelinin yanında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Hatay'da Deniz Er Eğitim Alayındaki Mehmetçik ile bayramlaşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefonda görüşerek personelin bayramını kutladı.
BAHRİYELİLER İLE BAYRAMLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, bayram namazını Hatay'da kılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Deniz Er Eğitim Alayındaki bahriyelilerle bayramlaştı. Bayramlaşmada 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli de yer aldı.
Bayramlaşmanın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Bakan Güler, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Güler, TSK komuta kademesi ve Mehmetçiklerle birlikte olduklarını belirterek, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"
Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap ederek bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de şu anda görevleri başında bulunan gerek subay, gerek er, erbaş, tüm kahraman ordumuzun mensuplarını en kalbi duygularla selamlıyorum ve Ramazan Bayramı'nın ordumuza ayrı bir güç katmasını Rabb'imden niyaz ediyorum, bütün ordu mensuplarımızı gözlerinden öpüyorum. 'Rabb'im yar ve yardımcınız olsun' diyorum. Sağ olun, var olun." açıklamasında bulundu.
"ÜSTÜN GAYRETLERİNİZ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR"
Daha sonra Mehmetçiğe hitap eden Bakan Güler, onlarla bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Güler, aileleriyle birlikte Türk milletine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.
Bayramların köklü tarihten süzülüp gelen, milli ve manevi değerlerin yeniden hatırlandığı, kardeşliğin daha da kuvvetlendiği anlamlı zamanlar olduğunu aktaran Güler, milli kimliği ve karakteri oluşturan bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmanın herkese düşen önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.
BAKAN ÇİFTÇİ VAN'DA MEHMETÇİK İLE BAYRAMLAŞTI
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan, Çiftçi ile yaptığı telefon görüşmesinde jandarma personeline hitap etti.
"SİZLERİ EN KALBİ DUYGULARLA SELAMLIYORUM"
Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Rabb'im nice Ramazan Bayramlarına bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun diyorum. Şu anda biz de Rize'de, Rize Teşkilatımızla bir aradayız, beraberiz. Sizin de birliğinize, beraberliğinize aynı şekilde dua ediyoruz. Bugün aynı zamanda Yaşar Güler paşamla beraber yine askerimizi, kahraman ordumuzu selamladık, onlarla birlikte olduk. Şimdi de sizinle birlikteyiz, beraberiz. Rabb'im bir, beraber ve kardeş olarak nice ramazan bayramlarına kavuşmayı bizlere nasip etsin diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."
Bakan Çiftçi de görüşmenin sonunda Başkan Erdoğan'ın bayramını tebrik etti.