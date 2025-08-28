Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek, yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

