İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Kazım Garibabadi, "Türkiye'yi hedef almamız için sebebimiz yok. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. İran Türkiye'yi hedef almadı. Hürmüz'den düşman ticari-askeri gemiler geçemez. İran teröristlerin geçişlerine izin vermeyecek." dedi.

"GAZZE'DE İŞLEDİKLERİ SUÇLARI BİLİYORUZ"

Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var. Ancak ABD-İsrail sivilleri ve alt yapıyı hedef alıyor. Gazze'de işledikleri suçları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin diplomasiye ihanet ettiğini belirten Garibabadi, "ABD müzakerelerde nükleer dışında konuşmuyordu" dedi.

