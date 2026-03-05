Haberler Yaşam Haberleri İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi
Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen füze ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İran'ın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Garibabadi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Kazım Garibabadi, "Türkiye'yi hedef almamız için sebebimiz yok. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. İran Türkiye'yi hedef almadı. Hürmüz'den düşman ticari-askeri gemiler geçemez. İran teröristlerin geçişlerine izin vermeyecek." dedi.

"GAZZE'DE İŞLEDİKLERİ SUÇLARI BİLİYORUZ"

Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var. Ancak ABD-İsrail sivilleri ve alt yapıyı hedef alıyor. Gazze'de işledikleri suçları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin diplomasiye ihanet ettiğini belirten Garibabadi, "ABD müzakerelerde nükleer dışında konuşmuyordu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

