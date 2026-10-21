Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal çapta güvenlik uyarısı! İşte alınması gereken önlemler

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.
Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kurum ve kuruluşların PHP tabanlı uygulamalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla;
- Üreticinin resmî güvenlik güncellemesinin yayımlanmasını takiben etkilenen sistemlerin belirlenmesi ve ilgili sistemlerin üretici tarafından sağlanan güvenli sürümlere gecikmeksizin yükseltilmesi,
- Yönetim arayüzlerine ve kritik PHP servislerine yönelik dış erişimlerin güvenlik duvarı (Firewall/ACL) kuralları ile yalnızca güvenilir/yetkili IP adresleriyle sınırlandırılması,
- Yurt dışı erişim ihtiyacı bulunmayan sistemlerin ivedilikle uluslararası trafiğe kapatılması gerekmektedir.