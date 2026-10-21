Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal çapta güvenlik uyarısı! İşte alınması gereken önlemler

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.