Son Dakika | Başkan Erdoğan Şangay Zirvesi’nde konuştu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

(Gazze mesajı) Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok. Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor.

Suriye'nin ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bölgemizin yararınadır. Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...