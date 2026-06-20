Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip , İstanbul Tersanesi Komutanlığında "Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aynı mühendislik aklının ürünü olan 2 kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde bulduğu kaotik bir dönemin ortasındayız. Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.

"AYNI ANDA EN FAZLA SAVAŞ GEMİSİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece 1 hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugün kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu inşa ettik

Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz.

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