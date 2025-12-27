Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 09:36

SON DAKİKA: İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi. İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA: İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi. İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz