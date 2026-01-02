İşçileri mağdur edip Phuket tatiline çıkmıştı! CHP’li başkandan yeni icraat: Hem satıyor hem borçlanıyor

İNSANİ BİR DURUMMUŞ

Yılbaşına Buca Belediyesi temizlik işleri şantiyesinde işçilerle birlikte girdiği öğrenilen Duman Tayland geçişi içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Çok önceden planlanmıştı' savunmasında bulundu. Duman açıklamasının devamında gizlenecek bir durum olmadığını belirtip "Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek saklanacak tarafı yok, tamamen insani bir durum" ifadelerini kullandı.