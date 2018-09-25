Ersoy Dede

Hayır Öğretmenim İnsanlık Ölmedi!

Karsa Kağızman'da 9 yaşında kaybettiğimiz Sedanur'un arkasından tıpkı Sedanur gibi melek yüzlü öğretmeni Melek öğretmen bir mektup yazmış.. Belli ki çok öfkelenmiş.. Çok içerlemiş.. Çok çok üzülmüş kızı gibi gördüğü Sedanur'u kaybettiği için. Arkasından yazdığı mektuptan bunu anlıyoruz.. Bakın ne diyor Melek öğretmen;

"Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim. İnsanlık öldü kızım, insanlık seninle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım. Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım."

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Benim bu mektupta kalınla belirtip altını çizdiğim cümleyi bir daha okuyun.. Sen de kendi yazdığın o cümleyi bir daha oku vefalı öğretmenim.. Memleketin öbür ucunda çocuklara ışık olan sevgili öğretmenim.. Oku bir daha ve elini vicdanına koy cevap ver şimdi.. Sahiden insanlık öldü mü, Seda ile birlikte tabuta kondu mu, mezarlıkta gömüldü mü sahiden?..

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Bak canım öğretmenim.. Sen geleceğimizsin.. Umudumuzsun.. O yüzden ben de sana bir mektup yazayım.. 'Öldü' diyorsun ya insanlık.. 'Gömüldü' diyorsun ya o mezarlık alana.. İşte burada çoook yanılıyorsun.. Ölmek mi, gömülmek mi!.. Bilakis o aşağılık alçak şerefsiz namussuz haysiyetsiz caninin işlediği o cinayet karşısında öyle bir kalktı ki ayağa insanlık.. Öyle bir sıçradı ki bu vakte kadar hareketsiz oturduğu koltuktan.. Sadece Seda'nın katili değil herkes buz kesti.. Gömülmek mi dedin?.. Aksine eğer yanlışılıkla günün birinde toprağın altında bıraktıysa biri insanlığı, yeniden aldı ve Taaa Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünden, Çanakkale Gökçeada'daki Avlakaburnu'na yolladı. Türk ağladı, Kürt ağladı Sedanur'a.. Müslüman ağladı gayr-ı müslim ağladı haberin var mı kızım.. Sen zannetmişsin ki Sedanur'la birlikte toprak olduk hepimiz.. Hayır işte.. Öyle değil.. Sedanur'u defnettik köyüne sonra 80 milyon hep birlikte kalktık ayağa.. Bir Sedanur daha kurban vermeyelim diye..

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Benim sevgili Melek öğretmenim.. Elbette hiç çıkmasın aklından Sedanur'un o yumuk yumuk minicik ellerini çenesine koyup gözlerini gözlerine dikip anlattıklarını dinlediği anlar.. Ama sen Sedanur'un arkadaşlarına böyle acı bi olay karşısında nasıl herkesin duyguda birleştiğini anlat olur mu?.. Ne olursa olsun asla umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini anlat.. İçinden böyle kansız aşağılık caniler çıkıyor diye bu topraklara düşman olmamaları gerektiğini söyle çocuklara.. İnsanlık ölmedi.. Aksine daha bir kuvvetlendi.. Bu umudu sen vereceksin..