Mehmet Sait Kılıç

Kürt devleti ne zaman kurulacak?

Bunun seslendirilmesi bile sinirlerimizi altüst ediyor, hiddetten kudurmamıza ve gözlerimizin yuvalarından fırlamasına neden oluyor, değil mi?

Rahat olun, böyle bir şey olmayacak.

Ne hikmetse bunu isteyenler de genellikle Batılılar olmuştur. Mösyöler ve madamlar... Bunlar Kürtleri de sevmezler. Hatta onlardan nefret ederler.

Ara ara bu tür balgamları ortaya atarlar, bundan çıkar sağlamak isteyen tilkiler de mevzuya balıklama atlarlar...

İşin tuhafı, Batılılar her fırsatta bunları satmaktan da ayrı bir haz almışlardır...

Bunları ben demiyorum, sap yiyip saman mıçan kendileri diyor...

Demek ki bu rüya ancak balık kavağa çıkınca ya da çıkmaz ayın son çarşambası gerçekleşebilecektir...

Çünkü böyle bir şeyin olabilmesi için bu ödleklerin öncelikle ordumuzu yenmeleri gerekiyor...

Böyle bir şey mümkün değildir.

Neden?

Bu deyyusların "savaşma kabiliyetleri" yoktur da ondan...

Başka?

Bunların "cenk etme kapasiteleri" yoktur da ondan...

Başka?

Bu şerefsizlerin "ölme yetenekleri" yoktur da ondan...

Başka?

Bu alçakların "kutsal bir amaçları" yoktur da ondan...

Hâlâ ikna olmadın mı Fadime?

Al sana yaşanmış birkaç örnek:

DAİŞ, Erbil'e saldırdığı zaman bu teröristler direnecekleri yerde kaçacak delik aradılar...

Irak ordusu Kerkük'e saldırdığı zaman bu hainler hemen arazi oldular...

DAİŞ Musul'a hücum ettiği zaman bu anarşistler kaşla göz arasında savuştular...

DAİŞ Sincar'a saldırdığı zaman bunlar arkalarına bile bakmadan tabanları yağladılar...

Hani bu anarşistlerin gerilla deneyimi vardı!

Hani bu katillerin modern silahları vardı!

Hani bu pisliklerin doğuştan muharebe yetileri vardı!

Hani bu hainlerin devlet kurmak gibi milli ve kutsal hedefleri vardı!

Demek ki böyle bir şey yokmuş. Hepsi balonmuş! Hepsi kıtırmış! Hepsi kuyruklu yalanmış!

Demek ki, bunların harp etme becerileri falan yokmuş!

İşin aslı, bunlara Amerikalılar da, Avrupalılar da, kendi halkları da zerre miktar güvenmiyorlar...

Bu realiteye son olarak Afrin'de tanık olduk. Sıkışınca, sıkıştırılınca, ölümle burun buruna gelince teröristler sırra kadem bastılar...

Demem o ki, bunlardan ne köy olur ne de kasaba...

TSK bunları havada, karada ve denizde zımbalayarak gebertir. Durum budur. Bu kadardır...

Ayrıca, bunların savaşmalarını sağlayacak bir güç kaynakları da yoktur: İman gücü, vatan sevgisi veya şehit olma arzusu gibi...

Açık konuşmak gerekirse, dertleri yalnızca karı kız ve para olanların sonsuza kadar devletleri olmaz, olamaz, olabilemez...

Nasıl yani?

Bunlara ait medya organlarını incelediğinizde bunların (sözde) savaşçılarının çoğunun karı kız olduğunu görürsünüz.

Uçkuruna düşkün teröristten gerilla mı olur?

Gece gündüz pipisini düşünen hanzolardan savaşçı mı olur?

Kaldı ki, bu dediklerimizi yapmasalar da bu kitapsızlardan bir şey mi olur?

Allah peygamber tanımayan, ateist, Marksist, Leninist kevaşelerden bir halt mı olur?

Evet, bu hırbolar günümüze kadar Batılıların kurduğu oksijen çadırlarında beslenip büyütüldüler...

Gelinen aşamada, elde ettiğimiz Afrin zaferiyle bunların oksijen çadırlarını başlarına geçirdik! Sırada diğerleri var...

Bu dediklerimiz ayrılıkçı Kürtlerin kulağına küpe olsun. Batılıların taşıdığı sularla bu değirmeni döndüremezler. Akıntıya karşı daha fazla kürek çekemezler...