Mehmet Sait Kılıç

Mesut Özil'e saldırmayı bırakın yoksa ceremesini ödersiniz!

Almanya "Dünya Kupası" tarihinde 1938'den sonra, 80 yılın ardından ilk kez gruplardan elendi...

Almanlar kötü oynanmış bir maçı gurur meselesi yaptılar. Suçu Mesut Özil'e yıktılar. Güya Özil beklenen performansı gösterememişmiş. Bu da tartışmaların sıcak kalmasını sağlamışmış.

Almanlar herkesi kör, alemi sersem sanarak kendilerini kandırmayı sürdürüyorlar...

Kendileri de inanmıyorlar ama sallamaktan da vazgeçmiyorlar, artık ne fayda umuyorlarsa...

Pireyi deve, habbeyi kubbe yaptılar.

Haftalardır soydaşları gerdiler de gerdiler, gerdiler de gerdiler... Huzur kaçırdılar...

Bir fotoğraf karesini abarttıkça abarttılar...

İşin sonunda avuçlarını yalayacaklar, üstüne de bir bardak su içecekler. Ne gam!

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da seçim döneminde Erdoğan ile verdiği fotoğraf karesinden bahsediyorum. Soydaşlarımız "Dünya Lideri"yle bir fotoğraf çektirmişler. Masum ve özel bir ziyarete imza atmışlar. Hepsi bu.

Evet, Almanlar Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafı Dünya Kupası maçındaki yenilgiden sonra memleket meselesi yaptılar.

Anlayacağınız ünlü futbolculara Erdoğan ile fotoğraf çektirmenin faturasını kesmeye çalışıyorlar...

Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff, "Dünya Kupası'nda Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkını da düşünebilirdik" dedi ve tartışmaları biraz daha kızıştırdı.

Baba Özil'e göre başarısızlığı Mesut Özil'e mal etmek haksızlıktan başka bir şey değil.

Keza, bu bağlamda bir yorumda Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz'dan geldi: "Göçmen asıllı futbolcuların genel anlamda dışlanması doğru değildir"...

Bu arada, en güzel tutumu Cumhurbaşkanı Steinmeier sergiledi. Özil ve Gündoğan'a yönelik tepkiler üzerine iki futbolcuyu Berlin'de kabul etti...

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Açıkçası Alman Milli Takımı'nda oynayan yabancılara yönelik olumsuz tutum ve aidiyet problemi yıllardan beri devam ediyor. Onlara göre başarı hikayesi olan her yabancı üstüne basa basa Almanya'ya ait olduğunu her fırsatta söylemek zorunda...

Birtakım uçuk kaçık adamları canlı canlı öttürürseniz olacağı budur. Herifler Almanya'yı göçmenlere zindan etmeye çalışıyorlar. Onun için de yapıyorlar bütün bu katakullileri...

Bütün bütüne de sonuçsuz kalmadı canım saldırıları, birtakım göçmen futbolcuların Almanya'dan soğumasını başardılar!

Akılları varsa, yurttaşlarını dizginleyip soydaşlarımıza küfür ettirmezler bu aralar...

Almanlar küfür etmeyi sürdürürlerse ceremesini de öderler. Aynen iade şeklinde...

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Gündoğan, fotoğrafla ilgili bir süre önce açıklama yapmıştı. Özil de dün sessizliğini bozdu. "İmkan olursa Erdoğan'la gene fotoğraf çektiririm" dedi. Ayrıca Alman Milli Takımı'nı bıraktığını deklare etti...

Alman basında suret-i haktan görünüp aslında yabancıları Almanya'dan kovma yanlısı ikiyüzlüler var. Onlara bir şey söyleyeceğim.

Ne kolay değil mi, ırkçı söylemlerle saygısızca saldırmak...

Hani ifade ve düşünce özgürlüğü mevzubahis olunca akan sular duruyordu. Kimsenin itirazı olamazdı. Kimse kimsenin özeline karışamazdı. Herkes istediğini yapmakta özgürdü...

Yazıklar olsun size...

