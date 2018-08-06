Mustafa Taha Dağlı

CHP ve Amerika

Amerika iki bakanımıza yaptırım kararı alınca, "anti emperyalist Amerikancılar" bir kez daha ortaya çıktı.

Görünürde ABD karşıtı olan bu zihniyetin kodları Türkiye düşmanlığıyla çalışıyor.

Mesele Türkiye karşıtlığı olunca bunu yapan emperyalist ABD olsa da fark etmiyor.

Bir bakıyorsunuz bizim anti emperyalistler, Türkiye düşmanlığında ABD'nin yanında saf tutuyor.

Ne yapıyor bu zihniyet bir bakalım.

ABD'nin gücünü anlatıyorlar.

ABD karşısında ezildiğimizi söylüyorlar.

"Bak nasıl da ABD postayı koydu" diye keyifle sırıtıyorlar.

Eski Türkiye'yi örnek veriyorlar.

"Eski Türkiye olsaydı ABD bizi bu kadar ezemezdi" diyorlar.

Rahmetli Erbakan hocanın mimari olduğu Kıbrıs çıkarmasını bile "ABD'ye rağmen Ecevit yaptı" diyorlar.

ABD ile Eski Türkiye'nin ilişkilerini öve öve bitiremiyorlar.

"CHP iktidarlarında ABD'nin en yakın müttefiki Türkiye'ydi" diyorlar.

ABD'nin eski Türkiye'ye yönelik çevirdiği tüm dolapları "CHP iktidarının başarısı" diye pişirip önümüze getiriyorlar.

Örnek olarak da PKK elebaşının Türkiye'ye getirilmesini veriyorlar.

Trump yönetimi yaptırım kararı aldı diye büyük bir mutluluk içerisindeler.

ABD'nin Türkiye'yi fena halde madara ettiğini düşünüp, keyif duyuyorlar.

Peki ABD neden yaptırım kararı aldı?

Bunu hiç sorgulamıyorlar.

Yaptırım sebebi Amerikan casusu papazı enselememiz.

Bir önceki vize ambargosunun sebebi de ABD Başkonsolosluğundaki CIA ajanlarını kodese tıkmamız olmuştu.

ABD'ye rağmen Afrin'e girmemiz.

ABD'nin koca Suriye politikasını üzerine kurduğu PKK terör örgütünü Suriye'nin kuzey doğusunda imha etmemiz.

ABD'nin Ortadoğu planlarının hepsini baltalıyor olmamız.

Ne dolap çeviriyorlarsa tezgahı ters düz etmemiz.

ABD'nin tekeline son verip, DAEŞ'le asıl mücadeleyi yapmamız.

ABD'nin dayatmalarına aldırış etmeden "hayır kardeşim S400 füzesi bize lazım, istediğim yerden alırız" dememiz.

ABD'nin "asla yapamazsınız" diye şart koşmasına "hadi be sana ne oluyor" deyip, nükleer enerji planından vaz geçmememiz.

Her türlü tehdit, şantaj ve hatta saldırıya karşı geri adım atmadan sözde değil gerçek anlamda ABD'ye rağmen "bizim dediğimiz olacak" dememiz. Ve bu politikadan ödün vermiyor olmamız.

Yani eğer gerçek anlamda anti emperyalist iseniz ABD'ye bu dünyada gerçek anlamda bu kadar posta koyan bir yönetim şu ana kadar gelmemiştir.

Gerçek anlamda anti Amerikancıysanız yeni Türkiye'yi ayakta alkışlamalısınız.

Ama yok.

Yaptırım oldu diye "ne güzel Türkiye batacak galiba" naraları atarak, Amerika'ya bel bağlıyorlar.

Ve işin komik yanı Amerikan başkanları tarafından tokatlanan eski Türkiye'yi örnek diye gösteriyorlar.

Evet çok doğru.

Haklısınız.





Övdüğünüz, özlediğiniz, Türkiye'yi görmek istediğimiz manzaranın ne olduğunu çok iyi biliyoruz.