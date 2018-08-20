Mustafa Taha Dağlı

Trump imana mı geldi?

"Trump hayatında topu topu dört kez kiliseye gitmiş olan bir adamdır, üç kez evlilik için bir kez de başkanlık yemini ederken kiliseye gidip, incile dokunmuştur".

Bu sözler ABD Başkanı Trump'ı çok yakından tanıyan Amerikalı ünlü televizyoncu ve yazar Bill Maher'a ait.

Amerikalılar Trump'ı çok yakından tanıyor.

Sadece Bill Maher değil.

Onun dinle alakası olmadığını söyleyen yüzlerce örnek var.

Kimine göre Trump ateisttir, kimine göre paraya tapar.

Hiç kimse ise Trump'ın dindar bir Hristiyan olduğunu iddia etmemiştir.

Ne var ki, Amerika Başkanı bugünlerde papazlarla yatıp, papazlarla kalkıyor.

Papaz Brunson tutuklandı diye, onun adını dilinden düşürmüyor.

"Aile babası, masum insan" falan derken söyleyecek söz bulamayınca son günlerde Papaz Brunson için sık sık "muhteşem bir papaz" ifadesini kullanıyor.

Trump "muhteşem papazı" için Türkiye'yi tehdit etti, yaptırım uygulamaya kalktı, ek vergi getirdi.

Dolar üzerinden kur tetikçiliğine soyundu.

3 hafta önce Beyaz Saray sözcüsü Papaz Brunson yüzünden Türk bakanlara yönelik yaptırım kararını açıklarken, Trump Beyaz Saray'ın bir başka salonunda evangelist papazları ağırlıyordu.

Onlarla dua edip, kameralara poz verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Trump Beyaz Saray'da kabinesini topladı. Türkiye'yi yine tehdit etti.

O toplantının başında da ilk kez dua etti.

Yanında oturan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya "hadi bir dua et" diye pas attı, Pompeo da cep incilini çıkarıp, oradan bir pasaj okudu.

Trump büyük bir huşu içinde duayı dinleyip, "amen" dedi. Sonra da Papaz Brunson yüzünden bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti.

Trump'ın dindar pozları elbette gözden kaçmıyor. Başta Amerikalıları şaşırtıyor.

Bugüne kadar parayı tanrı olarak gören bir adamın, bir papaz yüzünden dini mesajlara bürünmesi herkesin dikkatini çekiyor.

Kasım ayında ara seçim var. Trump 2016'da evangelistlerin yüzde 80'nin oyunu alıp, başkan seçilmişti. Şimdi o oyları kaptırmamak için 2 yıldır tutuklu olan Papaz Brunson'u yeni yeni akıl edip, evangelist Brunson üzerinden orta eyaletlerdeki muhafazakarların desteğini yine almaya çalışıyor.

Bunu herkes biliyor.

Hatta bu yüzden Trump fena halde eleştiriliyor.

Çünkü Amerikan dolarını, kendi siyasi çıkarlarına hem de dini kullanarak alet ediyor.

Ve doların dünya genelindeki itibarını yerle bir ediyor.

Geçenlerde İngiliz gazeteci Robert Fisk "Türkiye-ABD krizinin sebebi Papaz Brunson asla olamaz, Papaz Trump'ın umurunda bile değil" diye yazdı.

İngiliz Financial Times da Trump'ın Papaz takıntısının, ara seçimlere yatırım olduğunu vurguladı.

Ama bir detay daha var.

O da Protestanlığın alt mezhebi evangelistlerle Katolikler arasındaki gerginlik.

Bunu da muhakkak not etmek gerekiyor.

Siyonist Hristiyanlar olarak bilinen evangelistler, Trump üzerinden Papaz Brunson mesajı vermekle yetinmiyor, bir taraftan da evangelistlerin propagandası yapılıyor, karşı tarafta Katoliklere yönelik de karalama yürütülüyor.

Özellikle ABD'de sapık Katolik papaz haberleri bugünlerde çok sık duyulmaya başladı.

Papaz Brunson'u kenara bırakacak olursak bu süreçte Protestanlarla Katolikler arasında da bir gerginliğin yaşandığını söyleyebiliriz.