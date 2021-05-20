Altın fiyatları hız kesmiyor! Altın yükselişini sürdürecek mi?

Altın fiyatları, gram tarafında 510 lira ile 2021 yılının zirvesini tazelerken, ons tarafında ise küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri sonucunda, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Büyük ekonomilerde Covid-19 aşılama sürerken, özellikle Hindistan'da artan vaka sayıları ve mutasyon altın için destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.
GRAM ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLADI
Gram altın fiyatları 2021 yılına 454 liradan giriş yaparken, 19 Şubat tarihinde 394 lirayı görerek dip yaptı. Dip seviyesine göre, gram altın yatırımcısı yüzde 27 kazanç sağlarken, yıl başından maliyetli olan yatırımcı ise yüzde 10'un üzerinde kazanç sağladı.
ABD'DE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTAN ENFLASYON ONS ALTIN FİYATLARINA YARADI
Ons altın, dünyada hisse senedi ve diğer riskli yatırım araçları yatırımları için 'Hedge' aracı olarak öne çıkarken, yatırımcı portföylerinde özellikle enflasyon riskinden kaçınma aracı olarak kullanılan bir enstrüman. ABD'de yüzde 4,2 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon, merkez bankalarının güvercin mesajlarıyla birleşince ons, rüzgârı arkasına alarak 8 Mart tarihinde 1676 dolar ile gördüğü dip seviyesinin ardından yükseliş trendi yakaladı.
ASYA ÜLKELERİNDEN GELEN COVİD-19 HABERLERİ ALTIN İÇİN DESTEKLEYECİ OLDU
Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri ons altına talebi artırırken, özellikle Asya kaynaklı olumsuz Covid-19 haberleri ve artan vaka sayıları altın yükselişini desteleyen diğer unsurlar olarak dikkat çekti.
ONS ALTINDA 1900 DOLAR KRİTİK PSİKOLOJİK DİRENÇ
Ons altın 1890 dolara yükselerek, dip seviyesinden yüzde 11'i aşan prim yaparken, 1900 dolar ile başladığı 2021 yılının ilk günlerine göre hala ekside görünüyor. Ons altın için 1900 dolar seviyesi kritik psikolojik direnç olarak öne çıkıyor.
KÜRESEL BÜYÜME ENFLASYONU ARTIRABİLİR
Ekonomilerde, 2021'de küresel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması beklenirken, güçlü büyümenin etkisiyle dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyonda artışların kaçınılmaz olduğu yorumları yapılıyor. Bu anlamda özellikle ABD'de enflasyon gerçekleşmesinin beklentilerin üzerinde olması, Fed'in sıkılaştırma mesajı vermediği ve hamle yapmadığı durumda, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan ons altın fiyatlarını destekliyor.
ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ FED'DE OLACAK
Fed Başkanı Jerome Powell, her konuşmasında güvercin mesajlarını sürdürerek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve Fed'in beklenenden önce bir faiz artışı yapmayacağı yönünde demeçler vermesi piyasalarda varlık fiyatlarını destekleyen ana unsur olarak göze çarpıyor. Ancak, aşılama sürecinin hız kazanması ve muhtemel Covid-19 salgının sona ermesi durumunda ekonomilerin tam kapasiteye yakın çalışması Fed'in planlarını bozabilir.
FED BAŞKAN YARDIMCISI CLARIDA: ADIM ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
ABD'de beklentilerini aşan ve 2008 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon rakamlarına Fed cephesinden ilk yorum geldi. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida enflasyonu kontrol etmek için adım atmaktan imtina etmeyeceklerini açıkladı.
FED'DEN SIKILAŞTIRMA MESAJ GELİRSE ONS ALTIN İÇİN 'TÜRBÜLANS' OLABİLİR
Uzmanlar, Fed'in enflasyonda kalıcılık yaratacak bir risk görmesi halinde önce varlık alımlarını azaltarak piyasaya müdahale edeceği yönünde birleşirken, bu durumun 3 yıldan önce faiz artırım beklentisini artıracağından varlık fiyatlarında bir türbülans olacağına dikkat çekti. Nitekim ons altınının başını çektiği varlık fiyatları, 2013 yılındaki Fed'in sıkılaştırma mesajı sonrası 3-4 yıl boyunca baskı altına girmişti.
GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?
Yurt içinde gram altın fiyatları ise, hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.
"ONS ALTIN VE GÜMÜŞ CİDDİ SEVİYELERİ GEÇMEYE BAŞLADI"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, küresel enflasyon beklentilerinin emtia fiyatlarına yansımaya başladığını ifade ederek, "Ons altın ve gümüş ciddi seviyeleri geçmeye başladı" dedi.
Altın ve gümüş yükselişini sürdürecek mi?
"MAYIS VE HAZİRAN AYINDA ONS VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİMİ KORUYORUM"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da gram altın ve ons altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gram altının ons tarafına göre daha avantajlı olduğunu belirten Memiş, "Mayıs ve Haziran ayında ons ve gram altında yükseliş beklentimi koruyorum" dedi.
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İslam Memiş: Gram altın onsa göre daha avantajlı
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