Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İslam Memiş: Gram altın onsa göre daha avantajlı
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da gram altın ve ons altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gram altının ons tarafına göre daha avantajlı olduğunu belirten Memiş, “Mayıs ve Haziran ayında ons ve gram altında yükseliş beklentimi koruyorum” dedi.