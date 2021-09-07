Altın fiyatları alım fırsatını mı işaret ediyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı

Yılın son çeyreğinde piyasalar hareketlendi. Özellikle altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamalarıyla yön bulurken, yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu geldi.
SON DAKİKA… İSLAM MEMİŞ: ALTIN FİYATLARI İÇİN ASIL KIRILMA FED SONRASI OLACAK
1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemeyen ons altın olduğunu belirten İslam Memiş, "Büyük ihtimalle Eylül'ün son haftası Fed'in faiz kararına kadar altın fiyatlarında bu yatay seyir korunabilir. Altın fiyatları için asıl yön kırılmasının Fed'in Eylül toplantısından sonra olabilir" dedi.
KISA VADEDE ALTIN İÇİN 1820 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR
Kısa vadede 1800-1820 dolara aralığının öne çıktığını belirten uzman isim, "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek" diye konuştu.
"ONS ALTIN YIL SONUNA KADAR 1960 DOLARI GÖREBİLİR"
Ons altını olumlu yönde destekleyen bir çok faktöre rağmen Fed nedeniyle baskı hissedildiğini belirten Memiş, "Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" dedi.
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Fed varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı ile alakalı sinyaller vermesi durumunda altın için tekrar düşüşlerin söz konusu olabileceğini belirten Memiş, "Ancak bugünkü ekonomik tabloya göre özellikle ons altın için 1960 seviyesinin görülmesi normal karşılanır" diye konuştu.
Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? İslam Memiş kritik tarihi açıkladı
"GRAM ALTIN 10 LİRALIK BANTTA SIKIŞTI"
Gram altın fiyatı 478-488 lira arasında sıkışık seyir izlediğini ifade eden uzman isim, "Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540'lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir. Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor" dedi.
"GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN 480 LİRANIN ALTINA HER SARKMA ALIM FIRSATI"
Gram altın fiyatları 480 liranın altında sarkmaların alım fırsatı olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Yılın son çeyreğinde gram altın fiyatı, dolar tarafından destek görerek yoluna devam edebilir. Gram altında 540 lira seviyesinin üzerinde yeni rekor denemeleri sürpriz olmaz" açıklamasında bulundu.
ELİNDE ALTIN OLANLAR NE YAPMALI?
Elinde altın bulunduran yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini belirten uzman isim, yılın son aylarında yükselişlerin daha muhtemel olduğunun altını çizdi.
İşte İslam Memiş'in A Para'da o değerlendirmeleri:
Bu seviyelerden gram altın alınır mı? İslam Memiş tarih vererek açıkladı