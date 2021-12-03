Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın gram fiyatı tarafında dalgalanmalar sürerken, yurt içinde yatırımcıların gözü fiyatlamalarda etkili olan ons ve dolar kuru üzerinde. Fed odaklı hareket eden ons altın fiyatı 1800 dolar psikolojik direncinin hemen altında seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…
ALTIN ONS FİYATI OMICRON DESTEĞİNİ YİTİRDİ: POWELL İLE BASKILANDI
Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1760'lı seviyelerine geri geldi.
Yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.
ALTIN İÇİN FED BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDECEK
Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı 1760 dolara kadar çekildi.
Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.
ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.
Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
GRAM ALTIN 2021'DE 11 AYDA YÜZDE 70 KAZANDIRDI
Gram altın fiyatları yeni haftada 745 lira düzeyine kadar tırmandı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 794 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 140 dolar olarak dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...
Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.244,00
SATIŞ (TL) 1.271,00
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 785,11
SATIŞ (TL) 785,29
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 4.989,00
SATIŞ (TL) 5.070,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.211,00
SATIŞ (TL) 5.267,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?
ALIŞ (TL) 709,96
SATIŞ (TL) 720,49