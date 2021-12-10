Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları Eylül ayında başlayan yükseliş trendini güçlendirerek hafta içi gördüğü 795 lira seviyesi ile tarihi zirvesini gördü. 17 Eylül tarihinde 480 liradan işlem gören gram altın fiyatları tarihi zirve seviyesi dikkate alındığında, yatırımcısına gram başına 315 TL geri sağladı. Böylece kazanç yüzde 65'i aşmış oldu. Öte yandan yurt içinde gram altın yatırımcılarının gözü kulağı ons altın fiyatlarında…

Ons altın fiyatı için odak noktası ABD'de açıklanacak makro ekonomik veriler ve Fed oldu. Bununla beraber altın ons fiyatı 2021 yılı zirvesinden yaklaşık 130 dolar uzakta 1800 dolar psikolojik bandının altında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…