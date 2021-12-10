Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları Eylül ayında başlayan yükseliş trendini güçlendirerek hafta içi gördüğü 795 lira seviyesi ile tarihi zirvesini gördü. 17 Eylül tarihinde 480 liradan işlem gören gram altın fiyatları tarihi zirve seviyesi dikkate alındığında, yatırımcısına gram başına 315 TL geri sağladı. Böylece kazanç yüzde 65'i aşmış oldu. Öte yandan yurt içinde gram altın yatırımcılarının gözü kulağı ons altın fiyatlarında…
Ons altın fiyatı için odak noktası ABD'de açıklanacak makro ekonomik veriler ve Fed oldu. Bununla beraber altın ons fiyatı 2021 yılı zirvesinden yaklaşık 130 dolar uzakta 1800 dolar psikolojik bandının altında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…
ALTIN ONS FİYATI BASKILANMAYA DEVAM EDİYOR
Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1800 dolar psikolojik bandının altına çekildi.
Yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI ABD'DEN GELECEK HABER AKIŞINDA OLACAK
Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1760 dolara kadar çekildi.
Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.
ONS ALTIN FED'E ODAKLANDI
ABD'de açıklanacak makro ekonomik verilerin Fed'in para politikasında belirleyeci olacağını belirten ve bununda ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.
Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRARAK YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Gram altın fiyatları yeni haftada 795 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 795 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.
Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 315 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 65 kazandırdı.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 130 dolar olarak dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM
Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 10 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.253,00
SATIŞ (TL) 1.284,00
10 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 789,99
SATIŞ (TL) 790,14
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.011,00
SATIŞ (TL) 5.118,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.236,00
SATIŞ (TL) 5.316,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 714,99
SATIŞ (TL) 722,58