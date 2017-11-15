Terör ittifakı

Terör örgütlerinin Suriye'deki kirli ittifakları bu kez fotoğraflarıyla belgelendi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı birçok kez "ABD
liderliğindeki koalisyon, DEAŞ
militanlarının Rakka
'dan çıkışına izin veriyor" açıklamaları yapmıştı. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise fotoğraflar ve görgü tanıklarının ifadeleriyle terör örgütü DEAŞ militanları ile bir diğer terör örgütü olan PKK
-PYD
'nin nasıl anlaştığını ortaya çıkardı. "Rakka'nın kirli sırrı" başlıklı habere göre 250 DEAŞ militanı ve aileler, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile çatısını PKK - PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildi.
KOMUTANLAR KAÇTI
"Söz konusu anlaşmanın ABD'nin desteklediği SDG'nin Rakka'yı DEAŞ'ın elinden aldığı geçen ay gerçekleşti" denilen haberde tahliye edilen DEAŞ'lılar arasında, örgütün önde gelen militanlarının yanı sıra çok sayıda yabancı savaşçının da olduğu belirtildi. Haberde ayrıca yüzlerce araçlık konvoy ile kentten çıkarılan 250 DEAŞ militanı sayısının aileleriyle birlikte tahliye edilenlerin sayısının 4 bini geçtiği belirtildi. Çok sayıda yabancı militanın da silah ve cephane yüklü 10 kamyonla Rakka'dan ayrıldığı kaydedildi.
KAMYONCULARA PARA
Haberde "Şoförler, 12 Ekim'de SDG'nin kendilerinden, Fırat Nehri kıyısındaki Tabka şehrinde savaştan kaçan sivil aileleri kuzeydeki bir kampa götürmelerini istediğini söylüyor. Ancak konvoy bir araya geldiğinde kamyonlarda sivil aileler yerine DEAŞ militanları, aileleri ve tonlarca silah ile mühimmat olduğu ortaya çıkıyor. Şoför Ebu Fevzi ve arkadaşlarına gizli tutmaları istenilen bu operasyon için de binlerce dolar ödeneceği sözü veriliyor. Kamyonlarımıza bubi tuzakları kurdular. Anlaşmada ters giden bir şeyler olsaydı tüm konvoyu havaya uçuracaklardı. Çocuklarının ve eşlerinin üzerinde bile intihar yelekleri vardı" ifadelerine yer verildi.
ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: SAYGI DUYUYORUZ
ABD Savunma Bakanlığı, Rakka'daki skandala ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmanın parçası olmadıklarını ancak buna saygı duydukları bildirildi. Anadolu Ajansı'na konuşan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, anlaşmayı "yerel bir soruna bulunan yerel bir çözüm" olarak tanımladı. Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise itirafta bulunarak 300'e yakın DEAŞ'lının anlaşma çerçevesindeşehirden çıkarıldığını söyledi. Dillon, "Rakka'dan kaçan DEAŞ militanları olabilir" dedi.
EBU KEMAL 'DE DE İZİN VERİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım'da Rus ordusundan kaçan DEAŞ militanlarının kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla Deyr ez-Zor'a bağlı Ebu Kemal'den Suriye-Irak sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediği sırada Rus insansız hava araçlarıyla kaydedilen fotoğrafları yayımladı. Rus Sputnik ajansına göre, ABD, bu konvoyu da vurmayı reddetti.
SON DERECE VAHİM VE İBRET VERİCİ
Dışişleri Bakanlığı
, terör örgütü PYD/ YPG
'nin güdümündeki SGD'nin, DEAŞ teröristlerini Rakka'dan tahliye etmesinin, son derece vahim ve ibret verici olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri'nin açıklamalarında, anlaşmanın varlığının inkar edilmemesi, tersine bu anlaşmaya 'saygı duyulduğunun' görülmesinden esef duyulmuştur" denildi.