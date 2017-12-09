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'dan ihanet gibi yasağı

Giriş Tarihi: 9.12.2017 13:55 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 14:18
Suudi Arabistan'dan ihanet gibi Kudüs yasağı

merkezli haber portalı Middle East Monitor, Arap basınına dayandırdığı haberde yönetiminin ülkedeki medya kuruluşlarına 'ın kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Londra merkezi Arapça gazete El Arabi el Cadeed gazetesi, talimatın ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiğini ifade etti.

Habere göre, Suudi yetkililer televizyon kanallarına 'ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor.

elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına lardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAHREYN'DEN DE AYNI ÇAĞRI

elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, "Halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması" çağrısında bulunuldu.

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Suudi Arabistan'dan ihanet gibi Kudüs yasağı
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