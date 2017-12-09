Suudi Arabistan'dan ihanet gibi Kudüs yasağı

Londra merkezi Arapça gazete El Arabi el Cadeed gazetesi, talimatın ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiğini ifade etti.



Habere göre, Suudi yetkililer televizyon kanallarına Trump'ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor.

Suudi Arabistan elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



BAHREYN'DEN DE AYNI ÇAĞRI



Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, "Halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması" çağrısında bulunuldu.