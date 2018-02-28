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ABD'den küstah açıklama

Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ' kararının tüm 'yi kapsadığını söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 02:03
ABD'den küstah açıklama

Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'de 'ye karşı 'Zeytin Dalı Harekatı' gerçekleştiren 'ye, 'nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı tasarısını 'iyice okuma' tavsiyesinde bulundu. 'de ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, ' ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, , Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında' dedi.

Nauert, 'Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta, 'Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz' diye konuştu.

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ABD'den küstah açıklama
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