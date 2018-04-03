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Üçlü zirveden 'de kalıcı çözüm çıkar mı?

Burhanettin Duran yarınki Erdoğan-Putin-Ruhani üçlü zirvesi hakkında önemli detayları yazdı. ’ın ’den çekilme açıklaması ile neyi kastettiğinin hala anlaşılamadığının altını çizen Burhanettin Duran “Bu tartışmanın gölgesinde üçlü zirve sonrası ise cepheler yeni gelişmelere gebe.” diyor.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 10:13
Üçlü zirveden Suriye'de kalıcı çözüm çıkar mı?

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'ın ara seçimler öncesi Ohio'da yaptığı "'den çekilme" açıklamasının mahiyeti hâlâ tam anlaşılamadı.

Başkanlık seçimlerinde verdiği sözü tekrarlasa da bu yaklaşımın Dışişleri, Pentagon ve CENTCOM tarafından paylaşılmadığı malum. Çekilmekten kastının ne olduğu da netleşmedi: mi, Suriye'nin kuzeyinin tamamı mı? Akla gelen ilk soru "Macron'a Suriye'de ile işbirliğini öneren Trump çekildiği yeri 'ya mı bıyordu?" oldu. Diğeri de 'ı sınırlandırmayı bu kadar önemseyen Washington'un Suriye'den çekilerek bunu nasıl gerçekleştireceği yönündeydi.

SELMAN: ABD ASKERLERİ ORTA VADEDE BÖLGEDE KALMALI

Nitekim olası bir çekilmeden rahatsız olacaklardan değerlendirme gecikmedi.

Suud Veliahdı Selman, askerlerinin Suriye'de "uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine" vurgu yaptı. Ve aksi takdirde ABD'nin "İran'a karşı kontrol noktalarını" kaybedeceğini ileri sürdü.

TÜRKİYE O KARARI OLUMLU BULDU

Netanyahu'dan henüz ses çıkmazken İsrail medyası bu tercihin ne kadar hatalı olacağı üzerine yorumlarla dolu. Türkiye ise bu açıklamayı da, Trump'ın 'nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurmasını da olumlu buldu. Nükleer anlaşmayı bozmaya hazırlanan Trump'ın İran'ı sınırlandırma hedefini Suriye'den ayrı görmesi kafaları karıştırıyor. Zira mali durumu zorda olsa bile, İran'ın sadece yaptırımlarla kısa sürede çökertilmesi mümkün görünmüyor.

Sözgelimi Tahran'ın Hizbullah modeliyle Irak ve Suriye'de seferber ettiği Şii milisleri sahada dengelemek için Washington ve partnerleri ne yapabilir?
Irak Başbakanı İbadi'nin ABD ve İran ile ilişkilerinde "denge" görmek istediğini, yani tercih yapmak istemediklerini söylemesi meselenin ne denli çetin olduğunu gösteriyor.

ABD'NİN SEÇENEKLERİ BİR HAYLİ AZALIYOR

Suriye'den çekilen, Irak'ta "dengelenen" ve YPG politikası sebebiyle Türkiye'yi yabancılaştıran ABD'nin seçenekleri bir hayli azalıyor; yaptırımlarla çökertmek ya da İran'ı doğrudan vurmak.

Son seçenek Suriye'den çekilmeyi değil daha fazla ABD askerini Ortadoğu'ya getirmeyi gerektirir. Trump'ın şahin kabinesinin bile böylesi bir cesareti göstermesi hayli şüpheli. Yine de "Suriye'den çekilme" açıklamasıyla Trump'ın masadaki kartları ve hesapları hareketlendirdiğini söyleyebiliriz.

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