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'dan 'ye çok sert misilleme geliyor

Rus parlamenterler, 'nin getirdiği yeni yaptırımlara tepki olarak, Amerikan mal ve hizmetlerinin 'ya ithal edilmesini yasaklayan ve ekonomik ilişkilerin daraltılmasını öngören bir tasarı hazırladı.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 16:40
Rusya'dan ABD'ye çok sert misilleme geliyor

Tasarı önümüzdeki hafta Parlamentosu'nun alt kanadında görüşülecek. Tasarıda, Amerikan yapımı yazılım, tarım ürünleri ve ilaç gibi başka kaynaklardan sağlanabilecek mallar ve tütün ile alkol ithalatının kısıtlanması önerildi. Rus parlamenterler atom enerjisi, roket motorları ve uçak imalatı alanlarında ile işbirliğinin yasaklanmasını önerdiklerini de belirttiler.

ABD'NİN KATILMASI YASAKLANACAK

Taslak ayrıca, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın özelleştirme projelerine katılmaları yasaklamayı öneriyor. Bu önlemler, 'ın geçen hafta 'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinden bu yana Rusya'ya getirdiği en sert yaptırımlara misilleme niteliğinde.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, 'ın sona ermesinden beri en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye Rus bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemiş, listeye Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler de yer almıştı.

Rusya geçen yıl 12.5 milyar ABD menşeli ürün ithal etmişti.

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Rusya'dan ABD'ye çok sert misilleme geliyor
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