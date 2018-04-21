Rejim Yermuk Kampı’nı vurdu

Suriye
'de Beşar Esad
rejiminin kuşatmada tuttuğu alanları ele geçirme mücadelesi sürüyor. Rejim ve destekçileri, başkent Şam
'da Doğu Guta
'nın kontrolünü sağladıktan sonra ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yönelmişti. Rejim güçleri, Humus'un kuzey kırsalına 14 Nisan'da operasyon başlatmış, 3 gün içinde 6 noktayı ele geçirmişti. Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirlerinden alınan bilgiye göre, askeri muhalif gruplar, söz konusu yerleri geri aldı. Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucu bölgede 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edildi. Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor. Bu arada rejim güçleri, Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ
'ın kontrolünde ve 12 binden fazla Filistinli mülteci
nin de yaşadığı Yermuk'a yoğun saldırılar başlattı. Yoğun bombardımanın ardından dün Suriye rejiminin DEAŞ ve Fetih el Şam dahil diğer gruplarla Şam'ın güneyindeki bölgelerden militan tahliyesi konusunda anlaştığı açıklandı. Tahliye tarihi hakkında detay verilmedi. Halihazırda Şam'da Yermük haricinde Cayrud, Ruhaybah, Dumayr, el Tal, Kanakir, Babila ve Yalda semtleri ile Humus'ta Hola, Telbise, Rastan ve Vaer bölgelerinde halk abluka altında yaşam mücadelesi veriyor. İNGİLTERE'DEN 'YPG' İTİRAFI İngiltere
Dışişleri Bakanlığı, parlamentonun Dışişleri Komisyonu'nun Irak ve Suriye'deki Kürt hareketleriyle ilgili raporuna verdiği yanıtta, "İngiliz hükümetinin PYD
/YPG
ile sınırlı bir teması var, PKK
ile ise hiçbir teması yok" açıklamasında bulundu. 'GÖREV TAMAMLANDI, ESAD ARTIK DAHA GÜÇLÜ'
ABD, İngiltere ve Fransa'nın 7 Nisan'da Duma'daki kimyasal saldırıya misillemesine ilişkin tartışmalar sürüyor. ABD merkezli Newsweek dergisinde "Görev başarıyla tamamlandı. Esad, öncekinden daha güçlü" denildi. Columbia Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof. Hamit Dabashi imzasını taşıyan makalede, "ABD Başkanı Donald Trump
, operasyon için 'görev başarıyla tamamlandı' dese de bombalamanın, tamamen ters sonuç verdiği ve rejimin öldürmeye devam ettiği" kaydedildi.