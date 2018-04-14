Son Dakika: Suriye operasyonu böyle görüntülendi

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, "Saldırı emrini verdim" sözleriyle harekatı duyurdu. Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıkladı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi, "Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi. İran ise harekata "Operasyonu şiddetle kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" tepkisini verdi. NATO ise harekata destek bildirisi yayınladı. Saldırıda 100'den fazla Tomahawk kullanıldı. Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha ettiği bilgisini geçti. Rusya da "Roketlerin çoğu havada imha edildi" dedi. Trump yönetimi geçen yıl da Suriye'yi vurmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.