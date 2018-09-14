ABD, Suriye’deki varlığını artırıyor

ABD, Suriye
'de müttefiki olarak nitelediği terör örgütü YPG
/ PKK
işgalindeki alanlarda yeni operasyonel noktalar ve üsler kurarak askeri varlığını güçlendiriyor. Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Temmuz 2017'den bu yana toplam 5 yeni üs ve operasyonel nokta daha kurdu. Bunlardan 2'si Münbiç
'te, Fırat Kalkanı unsurlarına yakın bölgede inşa edildi. Rakka'nın kuzeyindeki Tel Ebyad ilçe merkezinin güneybatısında 2 askeri nokta kurdu. ABD, Irak sınırında yer alan enerji zengini Deyr ez-Zor ilinin YPG/ PKK işgalindeki kısmında da bir üs inşası tamamlandı. Deyr ez-Zor'un güneydoğusundaki Saban petrol ve gaz sahasının güneyinde, Yeşilköy olarak anılan ve villa tipi yapılardan oluşan yerleşimin kuzeybatısındaki arazide üs kuruldu. Fırat Nehri'ne yaklaşık 10 kilometre mesafedeki alan, Saban petrol ve gaz sahası ile Tanak rafinerisini ve Ömer petrol sahasının ana havzasının kuzeyine açılan yolun birleşme noktasını kontrol ediyor. Öte yandan ABD, Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde havaalanı olarak kullanmaya başladığı Sırrin üssünü genişletiyor. ABD, bu kapsamda Sırrin'deki buğday silolarına hava savunma ve sinyal istihbarat için radar ve çeşitli elektronik sistemler kurdu. ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinin 3 kilometre doğusu ve batısında birer askeri nokta inşa ediyor. 18 NOKTAYI BULACAK
Yerel kaynaklar, ABD'nin son bir ayda başlattığı 2 askeri nokta çalışmasının, bölgede kalıcı olma planının parçası olarak değerlendiriyor. Ekim 2015'te başlayan üs kurma faaliyetleri çerçevesinde Haseke'de 2 hava üssü inşa eden ABD, Rakka ve Münbiç'te de toplam 8 operasyonel askeri nokta oluşturmuştu. Süren inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı 18 noktaya yayılmış olacak. AKDENIZ'DE SULAR ISINDI
ULUSLARARASI camianın tüm uyarılarına rağmen Rusya, İran ve Şam rejiminin İdlib operasyonuna hazırlanması ve Batı'nın bu operasyona karşı müdahil olma ihtimali Akdeniz'de suların ısınmasına neden oldu. Son olarak ABD'nin USS Bulkeley tipi savaş gemisi Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Suriye istikametine doğru ilerlemeye başladı. Öte yandan Lazkiye'de üs bulunduran Rusya'nın da Suriye'de aktif operasyonlara başladığı 2015 yılından beri Akdeniz'deki en yüksek miktardaki donanmasına ulaştığı öğrenildi