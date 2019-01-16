Münbiç patlaması ile ne planlanıyor?

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, Amerikan askerlerinin devriye yaptığı sırada meydana gelen patlama sonrası ABD'den ilk açıklama geldi. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırı sonrası İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Münbiç'teki saldırıda 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Olayın arka planını Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

İŞTE COSKUN BAŞBUĞ'UN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMANIN SATIR BAŞLARI...

Saldırıyı şöyle okumak doğru olur; bu saldırı ABD başkanı Trump ile Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşmeden sonra süreci sabote etmek için siyonist ve evangelist kanadın gerçekleştirdiği bir saldırı.

Burada işin esas püf noktası şu; bu saldırı rastgele yapılan bir saldırı değil. ABD'nin tezi şuydu; DEAŞ'ı bitirdik çekiliyoruz, siyonist kanat ABD'nin çekilmesini engellemek için bu saldırıyı planladı. ABD kanadında DEAŞ'la mücadele devam etmeli algısı yaratılmak isteniyor DAEŞLE bu fikir için saldırılara start verildi.

"TAMAMEN PLANLI OLARAK YAPILIYOR"

8 Ocak'ta ABD heyeti Türkiye'ye geleceği zaman Fransız haber ajansı şu haberi geçti: Fırat'ın doğusunda saldırı DEAŞ saldırısı oldu 32 ölü var, yine İngiliz üssüne DEAŞ saldırısı yapıldığı söylendi bunlar rastgele değil bunlar tamamen planlı olarak yapılıyor, buradaki amaç ABD'nin bölgeden ayrılma durumu yanlış algısı yaratmak.

Bana göre bu saldırıda çok önemli bir nokta var; ilk kez DEAŞ saldırısında ABD askerleri öldü, siyonist kanat bunu bilerek yaptı. ABD'nin Irak'ı işgali sırasında Amerikan ordusu birçok kayıp verdi fakat hiçbiri medyada yer almadı buradaki amaç ABD'de infial oluşmasını engellemekti.

Münbiç'te tam tersi bir durum var ABD askerlinin öldüğünü basına yaydılar, Trump'a karşı cephe açılsın buradaki amaç dünyayı DEAŞ'ın bitmediğine ikna etmek masa başı sürecini ve Trump'ı baltalamak, yıpratmak.

"DEAŞ AVRUPA'YA DA SALDIRABİLİR..."

Sayın Erdoğan'ın birebir çabalarıyla belli bir safhaya gelen görüşmeler, bu saldırı ile baltalanmaya çalışılıyor. Saldırıyı göstermelik olarak DEAŞ üstlendi ama bölgede DEAŞ varlığı yok bu saldırının arkasında başka güçler var, buradaki tek amaç DEAŞ'ın bitmediği kanısını dünyaya yaymak, ilerleyen zamanlarda DEAŞ bu düşünceyi yaymak için Avrupa'da da saldırılar yapabilir.