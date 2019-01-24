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AB'den 'daki darbeye destek!

Dünya 'daki siyasi darbe girişimini konuşuyor. Muhalafet lideri Guaido'nun başta olmak üzere birçok ve ülkesi Guaido'yu "Geçici Başkan" olarak tanıdıklarını açıkladı. Demokratik yollarla seçilmiş bir Başkan olan , yapılan siyasi darbeye karşı mücadele edeceklerini açıkladı. Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya ilk destek 'den geldi.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 18:06
AB'den Venezuela'daki darbeye destek!

Venezuela'da darbe girişimini destekleyen başta ABD ve Avrupa ülkelerine büyük tepkiler yağmaya devam ediyor. Bunun yanında da Avrupa merkezli sosyal medya platformları olan Twitter ve Instagram da Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'nun hesaplarındaki mavi tik işaretini de kaldırdı.

Avrupa Birliği, Venezuela'daki darbe girşimini destekler açıklamalar yaptı. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere muhalefet lideri olan Guaido'yu devlet başkanı olarak desteklerini açıklamış ve protestocuları tebrik etmişlerdi.

Avrupa ülkeleri, Venezuela'daki darbe girişimine destek verdiklerini açıkladı

DARBEYİ DESTEKLEYEN DEVLETLER

Venezuela'daki siyasi darbe diğer Latin Amerika devletleri tarafından da desteklendi. Öte yandan ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler skandal bir şekilde Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanıdı. Dün yaşanan bu gelişmeler karşısında Venezuela'ya ilk destek ise Başkan Erdoğan'dan gelmişti.

MADURO'NUN HALKA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Maduro, "Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, bir yandan işlerine ve eğitimlerine devam ederken diğer yandan vatanın istikrarını müdafaa etmek için sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum. Ne darbecilik, ne dış müdahalecilik, Venezuela barış istiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN MADURO'YA DESTEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanı 'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı.

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AB'den Venezuela'daki darbeye destek!
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