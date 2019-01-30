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Başkanı Trump Guaido'yu aradı

’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Başkanı 'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 20:41
ABD Başkanı Trump Guaido'yu aradı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın telefon görüşmesinde Venezuelalı muhaliflerin "demokratik vazifelerine" olan desteğini yinelediğini aktardı.

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Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Trump Guaido'yu aradı
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