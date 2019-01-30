Yüksek Mahkeme Guiado’ya yurt dışı yasağı koydu

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, başsavcının talebi üzerine, kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaid'ya ülke dışına çıkış yasağı koydu ve banka hesaplarını dondurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nicolas Maduro rejiminin Juan Guaido'ya zarar vermeye çalışmasının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.

Venezuela Başsavcısı Tarek Willam Saab kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için dün Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, başsavcının talebini onaylayarak Guaido'ya ülke dışına çıkış yasağı koydu ve banka hesaplarını dondurdu.



BOLTON, MADURO'YA TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab'ın Guaido talebine tepki gösterdi. Bolton yaptığı açıklamada, "Alınan bu karar demokrasiyi yıkmaya veya Guaido'ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar doğuracak" dedi.