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Son dakika: 'da camiye silahlı saldırı

’nın Christchurch kentindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor

Giriş Tarihi: 15.3.2019 06:06 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 06:56
Son dakika: Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı

Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. Ve ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı.

Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı

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Son dakika: Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı
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