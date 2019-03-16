Yeni Zelanda’da Cuma katliamı: 49 şehit 48 yaralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısına ilişkin açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör tüm dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, 'Neden benim ülkemde terör var?' diye' diyen Kılıçdaroğlu'nun, terör saldırısını İslam dünyasına mal etmesi tepkiyle karşılandı. Yeni Zelanda'nın, Christchurch kentinde iki ayrı camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi şehit oldu, 48 kişi ise yaralandı. Avustralyalı aşırı sağcı, ırkçı ve İslamofobik terörist Brenton Tarrant (28), saldırıyı sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.





Teröristin katliamı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Tam 17 dakika süren videoda araçtan inen saldırgan, caminin kapısından girer girmez AR15 tipi tüfeğiyle ateş etmeye başlıyor.

Hagley Park bölgesindeki Al Noor (Nur) Camisi ve Linwood'daki camilerde bu sırada en az 300 kişi bulunduğu, yaralılar arasında çocukların da olduğu belirtildi. Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı. Teröristlerden birinin, Papanui lisesi dışında intihar yeleğiyle eylem yapacağı sırada ele geçirildiği belirtildi.

Polis bu kişilerin araçlarında el yapımı bomba olduğundan şüphelenilen düzenekler bulunduğunu, askerlerin bunları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

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AYASOFYALI TEHDİT

Terörist Tarrant, saldırı öncesinde 74 sayfalık bir manifesto yayımladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "İnsanımızın en büyük düşmanı" diyerek tehditler savuran terörist, "Boğaz'ın Batı yakasındakileri öldüreceğiz. Tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulucak ve 'Konstantinapol' hak edildiği gibi tekrar Hıristiyan şehri olacak" diyor. Tarrant ayrıca, Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını da yazdı.

Teröristin, camiye giderken aracında dinlediği Sırpça Çetnik şarkısının sözlerinde ise "Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik övgü dolu ifadeler dikkat çekiyor.

Saldırıya tepki gösteren Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz. Değerlerimiz bu saldırıyla kesinlikle sarsılmayacak" diye konuştu.







Bu arada Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde bulunduğu bildirildi. Takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen "Otobüstelerdi ve saldırı başladığında araç yanaşmaya çalışıyordu. Sarsılmış haldeler ama iyiler" dedi.



İSTANBUL'A GELMİŞ

Terörist Tarrant'ın 2016'da Türkiye'ye geldiği de ortaya çıktı. Bu sırada kaydedilen görüntüleri TRT World tarafından yayınlandı. Teröristin 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce, 17-20 Mart ve sonrasında ise 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye'de olduğu belirtildi. Türkiye bağlantıları araştırılan teröristin, 7 yılda Bulgaristan, Pakistan ve Kuzey Kore'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye gittiği belirlendi.







TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI!

Terörist Tarrant'ın katliamı gerçekleştirdiği silah ve mühimmatın üzerinde, farklı dillerdeki yazılar dikkat çekti. AR15 tipi tüfekte "Mülteciler Cehenneme Gidin", Osmanlı'nın Viyana Kuşatması'na ithafen "1683 Viyana", Ermenice olarak 'Sarıkamış" yazıyor. Ayrıca Endülüs Emevilerini yenilgiye uğratan Charles Martel, Osmanlı'ya karşı ayaklanan Arnavut İskender Bey, Magosa'da Türk esirleri şehit eden Venedikli Antonio Bragadin'in isimlerinin yazdığı görülüyor. Tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Sırp figürlerin adları da yer alıyor.



3 TÜRK YARALANDI

Saldırıda yaralanan 3 Türk'ten ikisinin Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hayati tehlikeleri yok" dedi. Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy ile telefonla görüştü. Erdoğan'ın talimatı üzerine Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya gideceği duyuruldu. Öte yandan Türkiye Hahambaşılığı Vafkı da bugün sinagoglarda terör saldırısında şehit olanlar için dualar okunacağını duyurdu.

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