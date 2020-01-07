Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye tehdit

Son dakika: Ordusu'ndan 'ye tehdit

Devrim Muhafızları Ordusu, 'nin saldırıya yanıt vermesi halinde "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulundu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 03:22 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 03:23
Son dakika: İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN