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  • '3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin 'ı tehdit etmesinden sonra devreye girdi

'tan ABD'yi çıldırtacak son dakika hamlesi. ABD ile arasında savaşa doğru giden gerilimde yeni gelişme. Irak'ın ABD'yi ülkede istememesi üzerine Trump, Irak'ı açık açık tehdit etmişti. Irak da bu tehdide Çin ile cevap verdi. Ayrıca Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gereken mekanizmayı hazırladıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, 'Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok.' dedi. İşte ortalığın yangın yerine döndüğü bölgeden son haberler...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 07.01.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 08:46
'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Son dakika gelen haberlere göre ve ABD arasında restleşmeler sürüyor. Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararından sonra Trump, Irak'ı 'Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız' şeklinde tehdit etmişti. Bu tehdide Irak'ın karşılığı çok sert oldu. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin 'ticaret savaş'ı halinde olduğu kozunu kullandı ve 'Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız' dedi. Son bir haftada yaşanan bu durum '3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri olarak yorumlandı...

'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Başbakanı Adil Abdulmehdi, 'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı.

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'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, 'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.

'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Görüşmede, ABD güçlerinin 'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz. ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"

Abdulmehdi, ve ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:

"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak."

'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Büyükelçisi de hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi.

'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Tao, ile güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

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