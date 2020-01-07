'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Irak'tan ABD'yi çıldırtacak son dakika Çin hamlesi. ABD ile İran arasında savaşa doğru giden gerilimde yeni gelişme. Irak'ın ABD'yi ülkede istememesi üzerine Trump, Irak'ı açık açık tehdit etmişti. Irak da bu tehdide Çin ile cevap verdi. Ayrıca Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gereken mekanizmayı hazırladıklarını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, 'Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok.' dedi. İşte ortalığın yangın yerine döndüğü bölgeden son haberler...