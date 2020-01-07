'3. Dünya Savaşı' yaklaşıyor! ABD'nin Irak'ı tehdit etmesinden sonra Çin devreye girdi

Son dakika gelen haberlere göre Irak ve ABD arasında restleşmeler sürüyor. Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararından sonra Trump, Irak'ı 'Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız' şeklinde tehdit etmişti. Bu tehdide Irak'ın karşılığı çok sert oldu. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin 'ticaret savaş'ı halinde olduğu Çin kozunu kullandı ve 'Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız' dedi. Son bir haftada yaşanan bu durum '3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri olarak yorumlandı...