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  • Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Dünya günlerdir bu ölümü konuşuyor! 'ın en önemli askeri ismi 'nin tarafından 'taki havaalanında öldürülmesi hala dünya gündeminin zirvesinde. Kasım Süleymani dahil 7 kişinin ABD'nin füze saldırıyla hayatını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı. Ülkede yas ilan edildi. İran her gün ABD'ye yeni tehdit açıklamaları yapıyor. Öte yandan Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki son saatleri ise inceleniyor. İran'ın en güçlü ikinci ismi Kasım Süleymani'nin, suikastten önceki son saatlerinin detayları ortaya çıktı. Middle East Eye sitesinde yer alan bilgilerde ilginç ve dikkat çekici ayrıntılar var. İşte Kasım Süleymani'nin ölüme gittiği son saatlerin detayları!

Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:15
Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Peki 'ı yasa boğan ve ülkenin hala şokunu atlatamadığı general 'nin ölümü nasıl gerçekleşti?

Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Suriye merkezli Cham Wings Havayolları'na ait uçaktan inen 'yi 'ta tanıdık yüzler karşılamıştı.

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Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis ile buluşan Süleymani, ufak çaplı bir karşılamanın ardından kendilerini bekleyen iki araca geçti.

Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Süleymani, Irak'a gittiğinde her zaman kullandığı yer olan, Mühendis'in Yeşil Bölge'deki evine doğru yola çıktı.

Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Ancak bu sefer araçlarının üzerinde 'ye ait drone vardı.

Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

İki araç, üç füze ile vuruldu. Mühendis ve beraberlerindeki beş kişi ile öldürüldü.

Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

HAVAALANI AJAN DOLU
Haberde, Süleymani'nin gideceği yerlerin her zaman gizli tutulduğu, önceden kimseye haber verilmediği, ziyaretlerin ani olduğu belirtildi.
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