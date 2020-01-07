Kasım Süleymani'nin son saatleri! Detaylar ortaya çıktı

Dünya günlerdir bu ölümü konuşuyor! İran'ın en önemli askeri ismi Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'taki havaalanında öldürülmesi hala dünya gündeminin zirvesinde. Kasım Süleymani dahil 7 kişinin ABD'nin füze saldırıyla hayatını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı. Ülkede yas ilan edildi. İran her gün ABD'ye yeni tehdit açıklamaları yapıyor. Öte yandan Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki son saatleri ise inceleniyor. İran'ın en güçlü ikinci ismi Kasım Süleymani'nin, suikastten önceki son saatlerinin detayları ortaya çıktı. Middle East Eye sitesinde yer alan bilgilerde ilginç ve dikkat çekici ayrıntılar var. İşte Kasım Süleymani'nin ölüme gittiği son saatlerin detayları!