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'dan yangınla mücadelede korkunç karar verildi! Avustralya'da katliamı...

'da eylül ayında başlayan ve büyük bir yıkıma sebep olan yangının yağışların azalması ile birlikte daha da şiddetleneceğinden endişe ediliyor. Avustralyalı uzmanlar, New South Wales eyaletindeki yangınların, rüzgarın etkisiyle Victoria'daki alevlerle birleşerek bir "mega yangına" dönüşebileceğini söylüyor. Aylardır söndürülemeyen yangınla mücadelede Avustralya'dan skandal bir karar geldi. Bölgeden gelen son karar hayvanseverleri ayaklandırdı. Avustralya toplamda 27 kişinin öldüğü ve milyonlarca hayvanın telef olduğu ile mücadele etmek için binlerce deveyi katledecek. Ayrıca yetkililer develer ile birlikte bazı yabani hayvanları da katledecek.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 09:29
Avustralya'dan yangınla mücadelede korkunç karar verildi! Avustralya'da deve katliamı...

'da rekor düzeydeki hava sıcakığı ve kuraklık nedeniyle çıkan yangınlar aylardır söndürülemiyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarında yangınların önümüzdeki birkaç gün içinde yağmurların durmasının ardından daha da şiddetleneceği uyarısında bulunuyor. Aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle ülkenin bir bölgesinde 8 Ocak'tan başlayarak 5 gün boyunca 10 ile 20 bin arasında devenin ve yabani atın katledileceği haberi geldi. Avustralya katliamının gerekçesi olarak ülkeyi kasıp kavuran yangınları tetikleyen aşırı sıcak ve kuraklık gösterildi.

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Avustralya'dan yangınla mücadelede korkunç karar verildi! Avustralya'da deve katliamı...
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