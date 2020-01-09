Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

Avustralya'dan yangınla mücadelede skandal karar! Avustralya'da eylül ayında başlayan ve aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle şiddetlenen yangında 20 milyon dönümün üzerinde arazi kül olurken, milyonlarca hayvan ve onlarca insan hayatını kaybetti. Bir kıtanın yok oluşuna tanıklık ettiğimiz şu günlerde Avustralya'dan şoke eden bir karar geldi. Güney Avustralya'da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceği açıklanmıştı. Avustralya'nın deve katliamına bazı yabani atların da dahil edileceği iddia edildi. İşte konuya ilişkin detaylar...