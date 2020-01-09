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  • Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

'dan dehşete düşüren haber! katliamına atları da dahil edecekler

'dan yangınla mücadelede skandal karar! Avustralya'da eylül ayında başlayan ve aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle şiddetlenen yangında 20 milyon dönümün üzerinde arazi kül olurken, milyonlarca hayvan ve onlarca insan hayatını kaybetti. Bir kıtanın yok oluşuna tanıklık ettiğimiz şu günlerde Avustralya'dan şoke eden bir karar geldi. Güney Avustralya'da 10 binden fazla çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceği açıklanmıştı. Avustralya'nın deve katliamına bazı yabani atların da dahil edileceği iddia edildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 17:29
Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle binlerce helikopterlerden ateş açılması yoluyla itlaf edilecek.

Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

Çarşamba günü başlatılan ve beş gün sürecek olan itlaf kararı, Güney eyaletinde yaşayan yerli Aborjinlerin, yerleşim alanlarını ve binalarını yabani develerin yıkıma uğratması şikayetleri üzerine alındı.

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Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

Kanyapi yerleşim bölgesinde yaşayan Marita Baker, "Develer sokaklarda dolaşıp su arıyor. Çocuklarımızın güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

İtlafa bazı yabani atlar da dahil edilecek.

Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

Sıcak ve kuru hava nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde orman yangınları aylardır devam ediyor.

Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

Ancak kuraklık sorunu yıllardır sürüyor. itlafının yangınlarla doğrudan ilgili olmadığı belirtiliyor.

Avustralya'dan dehşete düşüren haber! Deve katliamına atları da dahil edecekler

İtlaf, eyaletin kuzeyinde dağınık bir şekilde yaşayan Aborjin topluluklarının bulunduğu APY bölgesinde olacak.

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