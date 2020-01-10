Deve katliamından sonra atlar da öldürülecek

Avusturalya'da 10 deveden sonra atlar da öldürülecek. Su kaynaklarının giderek azalmasıyla birlikte yetkililer 10 bin yabani devenin infilak edileceğini açıklamıştı. Bu açıklama hayvanseverleri ayaklandırdı. Yetkililer helikopterlerin hedefine yabani atları da koydu. Hayvanseverler hayvanların keskin nişancı tarafından öldürülmesini katliam olarak nitelendirdi.