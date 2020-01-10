Avusturalya'da deve ve at katliamı!
Binlerce devenin öldürülmesine karar verilen Avusturalya'da operasyon başladı. Keskin nişancılar tarafından yürütülen operasyona vahşi atlar da dahil edildi.
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