Web TV Dünya Avusturalya'da deve ve at katliamı!

Avusturalya'da deve ve at katliamı!

10.01.2020 | 11:50

Binlerce devenin öldürülmesine karar verilen Avusturalya'da operasyon başladı. Keskin nişancılar tarafından yürütülen operasyona vahşi atlar da dahil edildi.

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