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Son Dakika: Sabah.com.tr ile dünya geneli kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı– 12 Nisan verileri

Son Dakika Haberi... kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aşarken, 113 binden fazla insanın da ölümüne doğrudan ya da dolaylı olarak neden oldu. Asya’da günlük vaka sayılarında yavaş bir artış başlarken, Avrupa’da vaka artış hızı düşüyor. 'de de corona virüsü kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı ve yoğun bakım hastası artış oranında azalma yaşanırken, entübe hasta sayısında önemli bir düşüş var. İşte, Sabah.com.tr’nin elde ettiği doğrulanmış verilere göre dünya geneli Kovid-19 salgınında son durum…

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 20:34 ABONE OL
Son Dakika: Sabah.com.tr ile dünya geneli corona virüsü kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı– 12 Nisan verileri

Corona virüsü can almaya ve daha fazla insana bulaşmaya devam etse de, umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Sağlık sistemi ve sosyal hayatın en çok zarar gördüğü 2 ülke olan İtalya ve İspanya, salgında en kötü günlerini geride bıraktı. Bu ülkelerdeki vaka artış hızı yavaşladı, sağlık sistemi üzerindeki yük azaldı. Türkiye'de de entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hastası artış hızı azaldı. Son iki gündür, %15.4 olarak gerçekleşen Vaka/Test oranı, bugün %13.4'e inerek büyük bir düşüş kaydetti. Artan test sayısına rağmen vaka artış oranı düştü. İşte, salgından en çok etkilenen ülkeler başta olmak üzere, dünyada ve Türkiye'de corona virüsü kaynaklı Kovid-19 salgınında son durum…

DÜNYA GENELİ KOVİD-19 SALGININDA SON DURUM

TÜRKİYE'DE SON DURUM

30 büyükşehirde giriş çıkışlar kapalı: 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş – çıkışlar 15 gün süreyle kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağı sona eriyor: Yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan genel sokağa çıkma yasağı bugün saat 24:00'de sona eriyor. Ancak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlamalar devam edecek.

Ulaşımda önlemler: Toplu taşıma araçları için daha önce 'yolcu kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma' kuralı daraltılarak 'oturan yolcu kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma' kuralı getirildi.

Ekonomik destekler: İhtiyacı olan vatandaşlara, 1000 TL sosyal yardım veriliyor. İŞKUR aracılığı ile işletmelere kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1170 TL ödeme yapılacak. Esnafa ödeme kolaylığı ile ilgili detaylara ulaşmak için kamu bankaları ile iletişime geçiniz.

Son iki gündür, %15.4 olarak gerçekleşen Vaka/Test oranı, bugün %13.4'e inerek büyük bir düşüş kaydetti. Artan test sayısına rağmen vaka artış oranı düştü.

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Son Dakika: Sabah.com.tr ile dünya geneli corona virüsü kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı– 12 Nisan verileri
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