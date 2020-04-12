Son Dakika: Sabah.com.tr ile dünya geneli corona virüsü kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı– 12 Nisan verileri

Corona virüsü can almaya ve daha fazla insana bulaşmaya devam etse de, umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Sağlık sistemi ve sosyal hayatın en çok zarar gördüğü 2 ülke olan İtalya ve İspanya, salgında en kötü günlerini geride bıraktı. Bu ülkelerdeki vaka artış hızı yavaşladı, sağlık sistemi üzerindeki yük azaldı. Türkiye'de de entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hastası artış hızı azaldı. Son iki gündür, %15.4 olarak gerçekleşen Vaka/Test oranı, bugün %13.4'e inerek büyük bir düşüş kaydetti. Artan test sayısına rağmen vaka artış oranı düştü. İşte, salgından en çok etkilenen ülkeler başta olmak üzere, dünyada ve Türkiye'de corona virüsü kaynaklı Kovid-19 salgınında son durum…

DÜNYA GENELİ KOVİD-19 SALGININDA SON DURUM

TÜRKİYE'DE SON DURUM

30 büyükşehirde giriş çıkışlar kapalı: 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş – çıkışlar 15 gün süreyle kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağı sona eriyor: Yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan genel sokağa çıkma yasağı bugün saat 24:00'de sona eriyor. Ancak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlamalar devam edecek.

Ulaşımda önlemler: Toplu taşıma araçları için daha önce 'yolcu kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma' kuralı daraltılarak 'oturan yolcu kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma' kuralı getirildi.

Ekonomik destekler: İhtiyacı olan vatandaşlara, 1000 TL sosyal yardım veriliyor. İŞKUR aracılığı ile işletmelere kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1170 TL ödeme yapılacak. Esnafa ödeme kolaylığı ile ilgili detaylara ulaşmak için kamu bankaları ile iletişime geçiniz.

Son iki gündür, %15.4 olarak gerçekleşen Vaka/Test oranı, bugün %13.4'e inerek büyük bir düşüş kaydetti. Artan test sayısına rağmen vaka artış oranı düştü.