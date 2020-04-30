"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video

A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, koronavirüste ikinci dalga yaşanmasının ekonomik yapıya etkisini; A Para canlı yayınında değerlendirdi. “Nisan ve Mayıs virüsün ekonomik yapıya kalıcı zararlar vermesini önleyici aylar olacak” diyen Şenol, corona virüsünde ikinci dalga yaşanması halinde bunun ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyledi. İşte A Bank Başekonomisti Serdar Şenol'ın canlı yayındaki o açıklamaları...