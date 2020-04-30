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"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video 30.04.2020 | 14:07
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"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video 30.04.2020 | 13:44
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Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi | Video 30.04.2020 | 12:29
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Oyuncu Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptığı anları paylaştı! | Video 30.04.2020 | 11:31
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İstanbul'da motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 30.04.2020 | 10:44
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Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video 30.04.2020 | 10:10
A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, koronavirüste ikinci dalga yaşanmasının ekonomik yapıya etkisini; A Para canlı yayınında değerlendirdi. “Nisan ve Mayıs virüsün ekonomik yapıya kalıcı zararlar vermesini önleyici aylar olacak” diyen Şenol, corona virüsünde ikinci dalga yaşanması halinde bunun ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyledi. İşte A Bank Başekonomisti Serdar Şenol'ın canlı yayındaki o açıklamaları...