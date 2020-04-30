Corona virüsünden sonra çalışma hayatı nasıl değişecek? Şirketlerde hangi çalışma modelleri yaygınlaşacak? | Video
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Corona virüsü çalışma hayatını, mesai saatlerini nasıl değiştirdi? Corona virüsü (Covid 19) salgınından sonra şirketler hangi çalışma modelini uygulayacak?Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, A Para yayınınında koronavirüsün iş hayatı ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. “Pandemi sürecinde en olumlu gelişme dijitalleşme konusunda oldu” diyen Aytaç, önümüzdeki dönemlerde şirketlerde esnek çalışmanın daha çok görüleceğini belirtti. İşte Aytaç’ın açıklamaları...