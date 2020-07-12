Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında HER İKİ TARAFTA CAN KAYIPLARIna neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.



"TÜM DÜNYA KOVİD-19'LA SAVAŞIRKEN, ERMENİSTAN BÖYLE BİR SALDIRI VE PROVOKASYON GERÇEKLEŞTİRDİ"



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırdı.

Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği ve 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Sınırda gerçekleştirilen provokasyonun Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki sorunu müzakere yoluyla çözme konusundaki ilgisizliğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.