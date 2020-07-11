Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!

’nın gözü Türk 'larında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği konuları da görüşülürken, Ukrayna’nın Türkiye’den yeni insansız hava araçları alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 12:15 Son Güncelleme: 11.7.2020 12:36 ABONE OL
Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle savunma sanayiinde yerli ve milli olarak önemli adımlar atılırken, yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı noktasında da çalışmalar hızla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir gün önce 'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette savunma ve güvenlik konularının yanı sıra bu yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili konularda gündeme geldi.

Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Bakan Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ile Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka'yla da görüştü.

Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!

Bakan Akar'ın görüşmelerinde Türkiye ve arasındaki ikili ilişkiler ile savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayiinde işbirliği de görüşmelerdeki önemli gündem maddelerinden biri oldu. Deniz ve hava platformlarıyla ilgili projelerde işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde Ukrayna tarafından daha önce satın alınan insansız hava araçları () konusu da gündeme geldi.

Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde 'nın daha öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebinin olduğu bilgisi alındı.

Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!

Yerli ve milli üretim başta silahlı insansız hava aracı () ve 'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında dost ve müttefik ülkelere de güvenlik ve savunma konularında önemli katkılar sağlıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna’nın gözü Türk İHA'larında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA