Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

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Son dakika haberi: - sınırında ! 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü! 'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

- sınırında neler oluyor? Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan 2 gündür devam ediyor. Çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliye,yaptığı açıklamasında; Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.'dan gelen son dakika habere göre; Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara "itidal" çağrısında bulunuldu.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:13 Son Güncelleme: 14.7.2020 15:28 ABONE OL
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma sürüyor! 100'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

- sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma sürüyor! 100'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

Karşı saldırılarla ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma sürüyor! 100'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan - Ermenistan sınırında 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü | Video

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma sürüyor! 100'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

- sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarının arkasında hangi ülke var? Azerbaycan - Ermenistan sınırında ne oluyor? | Video

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Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!
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