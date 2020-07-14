Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.
Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.
Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara "itidal" çağrısında bulundu.
Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.
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