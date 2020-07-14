Azerbaycan - Ermenistan sınırında 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü | Video

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliye, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.