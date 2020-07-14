Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarının arkasında hangi ülke var? Azerbaycan - Ermenistan sınırında ne oluyor? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:33
02:11
01:37
01:52
Son Dakika Haberi: Bakırköy Belediyesi önünde arbede | Video 14.07.2020 | 13:18
01:15
81 il BİZ81İZ projesinde buluşuyor! | Video 14.07.2020 | 13:12
00:15
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosiklet ile itti 14.07.2020 | 12:22
05:00
04:41
15 Temmuz'da darp edilen müezzin kara geceyi anlattı! | Video 14.07.2020 | 11:43
08:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde önemli açıklamalar | Video 14.07.2020 | 10:59
00:33
01:56
İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu | Video 14.07.2020 | 10:29
00:29
02:14
Corona virüse karşı vatandaş maske kuralına uyuyor mu? | Video 14.07.2020 | 09:35
00:32
00:32
06:08
Bakan Soylu: Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var | Video 14.07.2020 | 01:55
03:17
CHP - HDP Ayasofya kararından neden rahatsız? | Video 14.07.2020 | 02:02
04:41
05:18
Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç | Video 13.07.2020 | 23:35
02:38
CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video 13.07.2020 | 23:20
Son Dakika Haberi... Son iki gündür Azerbaycan köylerine saldırı düzenleyen Ermenistan ordusununu kim kışkırtıyor? Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine saldırısının arkasında hangi ülkeler var? Ermenistan neden gerilimni tırmandırıyor? TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşananlarla ilgili son gelişmeleri perde arkasındaki gerçekleri canlı yayında yorumladı...