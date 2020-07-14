Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarının arkasında hangi ülke var? Azerbaycan - Ermenistan sınırında ne oluyor? | Video

Son Dakika Haberi... Son iki gündür Azerbaycan köylerine saldırı düzenleyen Ermenistan ordusununu kim kışkırtıyor? Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine saldırısının arkasında hangi ülkeler var? Ermenistan neden gerilimni tırmandırıyor? TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşananlarla ilgili son gelişmeleri perde arkasındaki gerçekleri canlı yayında yorumladı...