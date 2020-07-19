Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünyanın en uzun süre tedavi gören koronavirüs hastasından haber var! Tam 130 gündür...

Dünyanın en uzun süre tedavi gören hastasından haber var! Tam 130 gündür...

’de en uzun süre tedavisi gören hasta olan (35) iyileşti. 130 gündür verdiği mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Bridle, Fas tatili ardından semptomları göstermeye başlamıştı.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 16:48 Son Güncelleme: 19.7.2020 16:55 ABONE OL
Dünyanın en uzun süre tedavi gören koronavirüs hastasından haber var! Tam 130 gündür...

Bridle'ın 56 yaşındaki eşi Tracy Bridle'ın da Mart ayının başında ilk semptomları gösterdiği öğrenildi. Southampton Genel Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Bridle kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşireler için şu ifadeleri kullandı : "İnanlmazlar. Yeni bir hayat için bana şans veren tüm doktoır ve hemşirelere tek tek teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Rüya gibi."

40 GÜN KOMADA YATTI

Fatima Bridle, 18 Mart'ta gördüğü antibiyotik tedavisinin cevap vermemesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmış 40 gün boyunca komada akciğer iltihabı, koronavirüs ve sepsis ile mücadele etmişti.

12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı Hayata tutunmak için karaciğer nakli bekliyor Ayasofya’ya Gaziantep baklavası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en uzun süre tedavi gören koronavirüs hastasından haber var! Tam 130 gündür...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA