Ayasofya’ya Gaziantep baklavası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden ibadete açılan Ayasofya Cami'de 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazında cemaate Antep Baklavası ikram edileceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle 86 yıl sonra Ayasofya Cami'nin yeniden ibadete açılmasıyla 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazına katılan cemaate Gaziantep mutfağınım önemli lezzetleri arasında yer alan "Antep Baklavası" ikram edeceklerini söyledi. Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasıyla ilim ve hikmet yuvası olmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Şahin ayrıca Gaziantep'in halı üretiminin de merkezi olduğunu belirterek üreticilerin tasarım, AR-GE ve üretim kapasitesiyle olağanüstü bir başarı sağladığını ifade etti. Ayasofya Cami'nin halılarını Gazi şehir olarak temin etmek istediklerini söyledi, gerekli girişimlerin yapıldığını dile getirdi.Başkan Fatma Şahin, "Tüm ümmet olarak bundan çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'daki ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım, Antep Baklavasını camiye gelen, cumayı kılan cemaate ikram etmek istiyoruz. Hem bu güzellik taçlansın hem de tatlı yiyelim tatlı konuşalım istiyoruz" dedi.